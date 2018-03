Deel dit artikel:











VIDEO: Jongerenraad Neder-Betuwe spreekt met Gemeentebelangen

OPHEUSDEN - De jongerenraad van Neder-Betuwe is in gesprek gegaan met de fractie van Gemeentebelangen over, hoe kan het ook anders, jongeren.

Uiteraard de vraag wat Gemeentebelangen vindt van het betrekken van jongeren en wat wil de partij voor deze doelgroep? (tekst loopt door onder beeld) Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de jeugd behouden wordt voor de gemeente. Dit betekent dat je er fijn moet kunnen wonen en leven, nu en in de toekomst. Ook goed onderwijs, het behouden van de bibliotheek en voldoende evenement en sportmogelijkheden zijn hierbij van belang. De partij wil iedereen, dus ook jongeren, betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeente. Ze zijn dan ook groot voorstander van burgerparticipatie; hun eigen rol hierin is het ondersteunen en faciliteren hiervan.