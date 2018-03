Ladies Tour doet na Arnhem ook Nijmegen aan

NIJMEGEN - De tweede etappe van de wielerkoers Ladies Tour wordt verreden in Nijmegen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Op woensdag 29 augustus vertrekt het peloton van de Grote Markt om na 141 kilometer te finishen op de Voerweg. In het parcours zitten onder meer zeven ronden van elk vijftien kilometer over de Van Randwijckweg, de Oude Holleweg en de Vogelzang. De rensters gaan ook over de Zevenheuvelenweg.

Het is de tweede dag dat het peloton door Gelderland rijdt, want eerder werd bekend dat de proloog in Arnhem wordt gehouden. De tijdrit over 2,5 kilometer gaat door het centrum van de Arnhemse hoofdstad.

De Ladies Tour is de grootste meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen in Nederland. Vorig jaar won Annemiek van Vleuten uit Wageningen.