'Dankzij Mies Bouwman heb ik een eigen leven gehad'

De televisielegende overleed vorige week op 88-jarige leeftijd. Ze werd beroemd als presentator van de geldinzamelingsactie in 1962 voor Het Dorp, een woongemeenschap voor gehandicapten.

In Het Dorp ligt een condoleanceregister voor de overleden presentator. Buiten het feit dat Mies veel voor Het Dorp heeft betekend wordt ze ook geroemd om haar persoonlijkheid. 'Het was een leuke vrouw. Lief en begripvol', vertelt iemand uit Het Dorp. 'Ik zal haar niet vergeten. Ze blijft toch altijd in het hart.'

Mies Bouwman wordt dinsdag in besloten kring gecremeerd in het Utrechtse Leusden.

Actie Open het Dorp

Via radio en televisie werd in november 1962 onder de naam Open het Dorp 23 uur lang geld opgehaald voor de woonvoorziening. De actie leverde 16,4 miljoen gulden op. Tijdens de uitzending traden vierhonderd artiesten op.

Mies Bouwman was vanaf de inzamelingsactie tot 2017 de beschermvrouwe van Het Dorp. Vorig jaar nam Claudia de Breij het stokje over. In 2016 gaf Bouwman het startsein voor de vernieuwing van Het Dorp in Arnhem.

