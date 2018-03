Ondanks de bittere kou stond de verkiezingsbus in Lochem

LOCHEM - Het is koud en de wind snijdt, maar de rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus zet zijn route voort. Vandaag wordt de lokale politiek in Lochem onder de loep genomen.

Daar staat de bus tussen 13.00 en 15.00 uur op het plein bij de Bierstraat. Achterhoek FM verzorgt de radio-uitzending vanuit de bus.

Gemeentebelangen en D66 - Een leefbaar Lochem voor iedereen

Marja Eggink van Gemeentebelangen en Hamp Harmpsen van D66 starten samen de uitzending.

Eggink begint het gesprek door uit te leggen hoe Gemeentebelangen zich inzet om de gemeente Lochem leefbaarder te maken. Ze willen hun handelen aanpassen aan de behoeftes van de inwoners. Het is volgens haar dan belangrijk dat er gefaciliteerd wordt waar de burger aangeeft dat het nodig is.

Harmpsen van D66 vervolgt door te vertellen dat de belangen van de twee partijen niet zo heel verschillend zijn; uiteindelijk hebben ze allebei het beste met de burger voor, zo wordt gesteld. 'Wat ons uniek maakt, is dat wij midden tussen de burger staan, we werken vanuit de gemeenschap. We luisteren naar inwoners en proberen de lokale politiek zo begrijpelijk mogelijk te maken', aldus Harmpsen.

Meedenken met Lochem - Een tweede poging

Lex de Goede van Meedenken Met Lochem sluit aan in de studio. De vorige gemeenteraadsverkiezingen waren geen succes voor de partij; er kwamen geen fractieleden van de lokale partij in de raad. Maar Lex de Goede heeft vertrouwen dat het dit jaar wel gaat lukken. Zijn partij wil volledig voor Lochem gaan en de politicus vertelt dat zij zich inzetten voor iedere burger - 'laag of hoog'. 'Gemeentebelangen is wat dat betreft toch meer zoals de VVD, terwijl wij echt voor iedereen willen opkomem', vertelt de politicus.

Eggink van Gemeentebelangen reageert op De Goede met enige argwaan. 'Gemeentebelangen is meer tot stand gekomen omdat enthousiastelingen zich voor de lokale politiek inzetten, Meedenken Met Lochem is meer ontstaan uit frustratie', aldus Eggink.

CDA en D66 - Windmolens of geen windmolens?

Coby Wiltink-Roeterdink van het CDA en Hamp Harmpsen van D66 vervolgen samen de uitzending.

Wiltink-Roeterdink begint door uit te leggen waarom het CDA zo uniek is: 'Traditioneel plattelandsgevoel is voor ons belangrijk en daarbij komen ook christelijke waarden kijken - goed zijn voor elkaar.'

De twee politici vervolgen het gesprek door te praten over de windmolens - een issue waar al een tijdje over wordt gediscussieerd in de lokale politiek. Harmpsen van D66 meldt dat hij met zijn partij de duurzame energie maar al te graag verwelkomt in de gemeente Lochem. Maar het CDA denkt daar anders over.

De politica die het CDA vertegenwoordigt, legt uit dat er wel genoeg draagvlak voor moet zijn. Er wonen veel boeren in Lochem en hun woon- en werkomgeving mag volgens haar niet bedreigd worden door de windmolens.

De rode kleur van de Gelderland Stemt-bus ontluikt in het zonlicht. Er is toch nog enige warmte op deze koude dag.

PvdA, GroenLinks en Meedenken Met Lochem

Jos Israel van de PvdA, Jolande van Borrendam van GroenLinks komen aan de radiotafel staan en Lex de Goede van Meedenken Met Lochem is ook weer van de partij.

Israel begint het segment door te vertellen dat hij 'een stukje mooiere wereld wil achterlaten voor iedereen'. En dat wil hij doen met de gemeente Lochem. Daar wil hij dan ook alle inwoners van de gemeente bij betrekken.

Van Borrendam van GroenLinks legt uit: 'We zijn Groen en we zijn Links!' Ze verwijst daarmee naar het idee dat de partij zich niet alleen wil inzetten voor een duurzamer Lochem, maar dat sociale voorzieningen ook een erg belangrijk agendapunt zijn.

Landelijke partijen op lokaal niveau

De Goede legt wederom uit hoe Meedenken Met Lochem als lokale partij dichtbij de burger staat en vraagt zich vervolgens af of de twee andere partijen lokaal genoeg zijn. Omdat het landelijke partijen zijn, denkt hij dat ze minder lokaal zijn georiënteerd.

Van Borrendam reageert door te zeggen dat hier helemaal niets van waar is: 'Wij zijn dan wel een landelijke partij, maar wij werken gewoon op lokaal niveau. Jesse Klaver vertelt mij echt niet wat ik moet doen,' Ook Israel is niet te spreken over de uitspraken van De Goede: 'Wij zijn inderdaad gewoon gefocust op de lokale politiek - niet minder dan meneer De Goede. Ik vind het nogal kinderachtig van hem om te zeggen dat dit niet zo is.'

GroenLinks, PvdA en CDA - Natuur in de gemeente Lochem

Jolande van Borrendam van GroenLinks, Jos Israel van de PvdA en Coby Wiltink-Roeterdink van het CDA sluiten samen de uitzending af met een gesprek over de natuur in de gemeente Lochem.

Voor GroenLinks is dit natuurlijk een belangrijk onderwerp. Van Borrendam opent dan ook het gesprek. Zij vertelt dat zij zich zorgen maakt over de bomen, planten, dieren en bloemen in de gemeente. De politica stelt dan ook voor dat deze natuur behouden wordt. 'Om te beginnen wil ik dan een voorstel doen bij de andere politici die hier staan; laten we niet meer onnodig gezonde bomen kappen', aldus Van Borrendam.

Wiltink-Roeterdink van het CDA reageert door te zeggen dat de bomen wel goed bij moeten worden gehouden. 'Wat als er een tak op iemand dreigt te vallen? Dan moet die boom wel degelijk worden gekapt - gezond of niet.', zo stelt de politca. En daar is Van Borrendam het ook mee eens en zij legt uit dat dit dan ook niet haar punt was: 'De veiligheid van inwoners gaat uiteraard voor.'

Israel van de PvdA uit zijn zorgen over de overwoekering in de gemeente. Hij legt uit dat er bepaalde gebieden zijn, ook in het centrum, waar onkruid door het asfalt breekt. Hij deelt de mening met GroenLinks dat natuur moet worden behouden, maar dan moet het volgens hem ook goed worden bijgehouden.