IJsblog: Eerste schaatsers het ijs op, maar in Arnhem mag het niet

De belangrijkste punten:

IJsdag bij Omroep Gelderland

IJsbaan Arnhem klaar voor marathon op natuurijs

In heel de provincie wordt geschaatst; kijk hier waar er ijsbanen open zijn

Heb je een mooie foto of video gemaakt? Tip ons via omroep@gld.nl.

11.02 - Ook op de ijsbaan in Neede wordt volop geschaatst

10.53 - Schaatspret bij de Wenumse Watermolen

Foto: Willeke Buitenhuis

10.44 - Ook op het Drontermeer bij Elburg wordt geschaatst

10.34 - In Arnhem zijn ze er klaar voor. De voorbereidingen voor de schaatsmarathon zijn klaar. De vrouwen rijden vanavond overigens 60 rondjes en de mannen 100

10.22 - Een nare verrassing voor een collega vanmorgen: een forse barst in de voorruit van zijn auto, waarschijnlijk door de vorst

10.09 - De brandweer hield vanmorgen in de Archipelsgtraat in Nijmegen een oefening omdat er een 'drenkeling' onder het ijs lag. 'Het was een geplande wateroefening, vorige week oefenden we ook. Maar nu ligt er ijs. Dat is alleen maar mooi', legt een woordvoerder uit.

Beelden van de oefening:

09.59 - Mensen zijn teleurgesteld dat ze het ijs van ijsclub Thialf in Arnhem niet op mogen vanwege de schaatsmarathon.

09.52 - Zo ligt de ijsbaan in Arnhem erbij:

09.41 - Ook in Noordlaren wordt een marathon verreden. Het ijs is goedgekeurd, morgenvroeg gaan eerst de vrouw en dan de mannen van start. Dat meldt RTV Drenthe.

09.26 - Wat te doen als uw waterleiding bevriest? Tips van Vitens:

09.22 - Medewerkers van Sportbedrijf Arnhem optimaliseren de ijsvloer voor de schaatsmarathon in Arnhem:

09.16 - Tien voordelen van de kou:

09.01 - Zo wordt een perfecte ijsbaan gemaakt voor de marathon in Arnhem:

08.53 - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem geeft vanavond het startschot van de marathon op natuurijs in Arnhem. Dat kondigt hij aan op Facebook. 'Ik ben trots op AIJC Thialf en de medewerkers van Sportbedrijf Arnhem die de afgelopen dagen dag en nacht hebben doorgewerkt om dit schitterende sportevenement mogelijk te maken.' Blikvangers bij de marathon zijn de olympische medaillewinnaars Jorrit Bergsma en Irene Schouten.

08.40 - De gevoelstemperatuur is -18 graden, maar ijszaak IJs van Co in Hoenderloo gaat vandaag gewoon open. 'We gaan altijd op 1 maart open', vertelt Gerrit Dros van IJs van Co. Een jaar of tien geleden lag er 20 centimeter sneeuw. Toen kwamen er nog mensen. En het ijs is nu warmer dan de gevoelstemperatuur.'

08.26 - Drukte bij Vitens

08.10 - Het lijkt de Noordpool wel, zei weervrouw Margot Ribberink vanochtend op Radio Gelderland. Dat is misschien wat overdreven, maar koud is het zeker. De gevoelstemperatuur is lokaal -18 graden en daarom heeft KNMI code geel afgekondigd.

08.00 - We zijn los met het liveblog! Eerst maar eens kijken bij ijsbaan 't Cranevelt in Arnhem, vanavond een marathon op natuurijs wordt verreden. Ook afgelopen nacht reed de tractor met een giertank vol water rondjes over het ijs. Door te sproeien worden laagjes opgebouwd.

'De ijsvloer ligt er superstrak bij', vertelt 'ijsmaker' Edwin van de Beeten. Ook in de beruchte bocht aan de noordhoek ligt voldoende ijs. Door het te dunne ijs daar liep Arnhem eerder deze week de marathon mis. De ijsmeesters hebben er iets op gevonden: er is wit krijt aangebracht op het asfalt, waardoor er minder weerkaatsing is door de zon en het ijs minder snel smelt.

Foto: Omroep Gelderland