De kop is eraf voor de lijsttrekkers in Arnhem

ARNHEM - Zo'n 200 mensen kwamen woensdagavond af op het eerste lijsttrekkersdebat in Arnhem. De lijsttrekkers kruisten de degens op het stadhuis.

Tijdens de avond konden de partijen reageren op stellingen. Er werd onder meer gedebatteerd over armoedebeleid en subsidie aan cultuurinstellingen. Het was ook de eerste avond dat PVV lijsttrekker Coen Verheij zich in het Arnhemse debat mengde.

De avond was georganiseerd door de website Arnhem Direct en kende twee afwezigen. De lijsttrekkers van de grootste partijen D66 en de SP waren niet aanwezig.

D66-lijsttrekker Sabine Andeweg was bij een bijeenkomst met partijprominent Jan Terlouw en de SP legde op Facebook uit waarom zij afwezig waren.

Aankomende weken volgen meer debatten.