IJsdag bij Omroep Gelderland: volg de marathon in Arnhem en meer

ARNHEM - Voor het eerst mogen de profs in Arnhem een marathon schaatsen en de rest van Gelderland waagt zich donderdag ook massaal op het ijs. Daarom roept Omroep Gelderland 1 maart uit tot IJsdag. Op internet, radio en tv pakken we flink uit.

We zijn de hele dag op ijsbaan 't Cranevelt in Arnhem, waar de voorbereidingen worden getroffen voor de schaatsmarathon.

De wedstrijd begint om 19.00 uur. Op Radio Gelderland hoort u hoe de wedstrijd gaat en hoe de sfeer is. Op TV Gelderland zijn we om 17.00 en 21.00 uur live op de ijsbaan met het laatste nieuws. Op de website en in de app houden we de hele dag een liveblog bij met foto's en filmpjes en ook op onze social mediakanalen hoeft u niks te missen.

Naast de marathon bezoeken we onder meer ijsbanen, de randmeren waar ook wordt geschaatst, en springen we in een wak. Het tv-programma Uit met Esther is voor de gelegenheid omgedoopt tot IJs met Esther.

We zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw ijsfoto's en -filmpjes. Stuur ze naar: webredactie@gld.nl