Meisje (13) uit Ede vermist Foto: Omroep Gelderland

EDE - De politie is op zoek naar een 13-jarig meisje dat sinds woensdag wordt vermist. Ze is voor het laatst gezien in Ede.

Naar aanleiding van een burgernetactie kreeg de politie vier tips binnen. Maar die hebben nog niet naar het meisje geleid. Volgens Burgernet is ze getint, draagt ze haar haar in een knot en heeft ze een groen pak aan van het merk Nike en een donkere jas. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl