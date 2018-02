Zilver op WK voor baanwielrenster Shanne Braspennincx

APELDOORN - Baanwielrenster Shanne Braspennincx uit Arnhem heeft op het onderdeel teamsprint een zilveren medaille gehaald bij het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Braspennincx had een belangrijke rol in de teamsprint.

De dames reden in totaal drie heats, oftewel drie rondes. In elke heat rijden twee dames, tegen twee dames van een ander land. In de eerste heat waren dat voor Nederland Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw. Zij gingen eenvoudig door naar de tweede ronde. In heat twee moest Braspennincx het samen met Kyra Lamberink doen. In de tweede heat doen nog acht teams mee. In totaal blijven er vier over, waarvan twee om goud en zilver strijden en de andere twee om brons.

Braspennincx en Lamberink namen het op tegen Mexico. Ze reden naar een tijd van 32.95. Dat was voldoende om door te gaan en dus bij de laatste vier te komen. Het was vooral Braspennincx die hard doorreed, alleen de Duitse dames reden sneller. En dus ging Nederland als tweede land naar de laatste vier. Dus werd er met Duitsland geknokt om het goud. Maar door de inspanning van Braspennincx was een medaille al zeker.

In die finale reden opnieuw Braspennincx en Kyra Lamberink namens Nederland. Ze slaagden er niet in favoriet Duitsland van het goud te houden.

