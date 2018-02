Hulpeloze man beroofd van aanzienlijk geldbedrag

ZUTPHEN - Een man die hulpeloos op de grond zat nadat hij van zijn fiets was gevallen, is in Zutphen beroofd van een aanzienlijk geldbedrag. Dat gebeurde volgens de politie dinsdagochtend op een parkeerplaats aan de Gasthuisstraat.

De man ging even zitten om bij te komen van zijn val en zette zijn rugzak naast zich op de grond. Een aantal mensen bekommerde zich om hem en vroeg of hij hulp nodig had. Ondertussen ging iemand er met zijn rugzak vandoor.

De lege tas is later teruggevonden bij het station in Zutphen. Hoeveel geld er precies in zat, is niet bekend. De politie zoekt getuigen.