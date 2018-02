Schaatser zakt door ijs Drontermeer: 'Wees waakzaam'

Volgens de politie Elburg-Oldebroek zakte daar iemand door het ijs. 'Gelukkig is diegene er goed vanaf gekomen en heeft er alleen een nat pak aan overgehouden', is te lezen op Facebook. 'Het ijs is nog niet overal betrouwbaar. Wees waakzaam en kijk uit als je het ijs op gaat.'

Krakend ijs

Heleen Vermeulen van schaatstrainingsgroep (STG) Elburg liet dinsdag al weten dat er massaal wordt geschaatst op het Drontermeer bij Elburg. 'Je moet dicht langs de rietkraag blijven, want verderop ligt gewoon een boot in het water. Ik ben niet al te ver gegaan, want verderop het Drontermeer ging het ijs hard kraken', waarschuwde ze toen.

Schaatsers op het ijs van het Drontermeer bij Elburg (beelden via Bottercourant):

VIDEO: Schaatsers wagen zich op het Drontermeer bij Elburg