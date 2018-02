Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij in woonwijk Harderwijk Foto: News United / Alfred Ruitenga

HARDERWIJK - Bij een schietpartij op de Marijkelaan in Harderwijk is woensdagavond een gewonde gevallen. Dat meldt de politie. Die is op zoek naar twee mannelijke verdachten.

Het slachtoffer zou rond 18.35 uur op straat zijn geraakt. De aanleiding voor het schietincident is niet bekend. De politie heeft de Marijkelaan afgesloten en doet onderzoek bij een woning. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer de bewoner. Het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl