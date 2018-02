Kijk live mee: Gelderse schaatsers bij eerste marathon op natuurijs

Zo verschijnen Rick Smit uit 't Harde en Peter van der Pol uit Ochten bij de heren aan de start. Bij de dames is Laura van Ramshorst uit Nijkerk de beste Gelderse deelneemster geworden. Ze werd vijfde. Na 60 rondes won Manon Kamminga.

Arnhem was ook in de race voor de eerste schaatsmarathon van het jaar, maar Haaksbergen trok uiteindelijk aan het langste eind. Tot groot verdriet van IJsvereniging Thialf lag de schaatsbaan in Overijssel er beter bij.

RTV Oost zendt de marathon live uit (tekst gaat verder onder de video):

'Het was Arnhem natuurlijk ook gegund'

'Wij hadden volgens de KNSB het betere ijs en dat voelt goed. Maar goed, het was Arnhem natuurlijk ook gegund. De keuze is alleen hier gevallen en daar zijn we erg blij mee', vertelt Arjan Waanders, ijsmeester van de baan in Haaksbergen.

De zon had vandaag wel effect op de ijsbaan. 'Het was vandaag redelijk zonnig en daardoor is de bovenlaag een beetje gesmolten, maar de ijsmeester zegt dat dat geen problemen gaat opleveren', vertelt onze verslaggever Maurits Straatman.

Overigens staat IJsvereniging Thialf niet met lege handen. Donderdagavond wordt in Arnhem de tweede marathon op natuurijs verreden. Omroep Gelderland besteedt daar uitgebreid aandacht aan, zowel op radio, internet als tv.

