Gevoelstemperatuur van -18; code geel vanwege snijdende kou

ARNHEM - Het KNMI heeft woensdagavond code geel afgekondigd vanwege de snijdende kou. De waarschuwing geldt tot donderdagochtend 11.00 uur. In Gelderland kan de gevoelstemperatuur lokaal -18 graden zijn. Dat komt onder meer door de harde wind.

In de loop van de dag gaat het kwik langzaam omhoog. Af en toe schijnt de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. De temperatuur komt niet boven het vriespunt uit.

Woensdag was het de koudste 28 februari ooit gemeten, met een maximum van -4,6 in De Bilt. Komend weekeinde valt de dooi in. Maandag kan het overdag 10 graden worden.



Zie ook: Temperaturen dik onder nul zorgen voor dagrecord