VIDEO: Emile Ratelband wordt monnik: 'Ik ga voortaan kaal door het leven'

ARNHEM - Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband (68) heeft zich bekeerd tot het boeddhisme. 'Ik ga voortaan kaal door het leven. Tsjakka is voorbij', vertelt hij tegen het AD.

De Arnhemmer zegt een 'compleet anders mens' te zijn nadat hij tien dagen in Thailand is. Hij is officieel ingewijd door een belangrijke hoofdmonnik. Het ritueel werd vastgelegd door de Thaise televisie.

De positiviteitsgoeroe ging naar Thailand om zijn vriend Erwin Smit te bezoeken. Smits daagde Ratelband uit om een bijzondere meditatietechniek te leren, schrijft het AD.

Energieke vorm van meditatie

Ratelband is volgens eigen zeggen door de hoofdmonnik gecertificeerd om een speciale meditatietechniek in Europa te introduceren. Wanneer de positiviteitsgoeroe over twee weken terug is in Nederland, gaat hij dat ook zeker doen.

'Het is een zeer energieke vorm van een meditatie, dus dat past wel bij me. Een soort zelfhypnose in de vorm van een ademhalingstechniek. Mensen raken ervan in trance, vallen flauw en ik ben hier zelfs ooggetuige van spontane genezingen. Het is ongelooflijk wat ik hier meemaak.'

