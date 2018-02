Stroomstoring door crash Apache kost Liander 1,3 miljoen

ZOELMOND - De stroomstoring die een Apache-gevechtshelikopter in november veroorzaakte, kost Liander bijna 1,3 miljoen aan schadevergoedingen. Dat zegt een woordvoerder van de netbeheerder.

Een helikopter van Defensie raakte vorig jaar een bliksemkabel van een hoogspanningsmast bij Zoelmond. Een deel van het Rivierengebied zat daarna urenlang zonder stroom.

Liander moet alle gedupeerde klanten een schadevergoeding betalen. Het gaat om 35 euro per huishouden. Voor bedrijven is dat bedrag wat hoger. In totaal zaten 25.861 klanten zonder stroom. Dat kost Liander in totaal 1.280.000 euro.

Verhalen op Defensie

'Het geld is al uitbetaald', vertelt de woordvoerder van Liander 'Dat is gelukkig afgerond. Nu resten ons alleen nog wat kleine herstelwerkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding in Zoelmond. De verbinding werkt en is veilig, maar er moeten nog wat kleine technische dingen gebeuren. We overleggen met de boer die het land bezit over wanneer we dat werk kunnen uitvoeren.'

Ook is de netbeheerder in gesprek met Defensie. Liander wil dat zij de kosten van de stroomstoring gaan vergoeden.