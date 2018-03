Natuurijs kan gevaarlijk zijn, lees deze tips

ARNHEM - Schaatsen op natuurijs, voor veel mensen bestaat er weinig mooiers. Maar het gevaar om in een wak te belanden, ligt op de loer. We hebben enkele tips voor schaatsers op natuurijs op een rij gezet.

Ga niet alleen het ijs op, maar ga minimaal met z’n tweeën schaatsen en het liefst met een klein groepje. En laat ook het thuisfront weten waar je de ijzers onderbindt.

Let ook op scheuren in het ijs. Probeer zoveel mogelijk dwars met je schaats over de scheuren heen te gaan. Een helm dragen is natuurlijk heel verstandig en voorkomt verwondingen als je op het ijs valt.

Hier kan het ijs onveilig zijn:

Als er sneeuw is gevallen en het ijs niet is geveegd, is het levensgevaarlijk om te gaan schaatsen.

Let op kleurveranderingen, randen en scheuren in het ijs. Geelwit ijs kan duiden op een windwak. Pas bij een laagstaande zon extra op, want dan raak je snel verblind, waardoor je de randen van een windwak nauwelijks of te laat ziet.

Ook in de buurt van bruggen, vogels, en overhangende takken is de kans groot dat het ijs onveilig is.

IJs aan de walkant, vooral de kant waar de zon op schijnt, is altijd zwakker. Neem daarom een grote stap als je van de wal het ijs op stapt en kijk waar anderen veilig het ijs opgegaan zijn.

Pas op bij lozingsplaatsen, plekken waar waterwegen op elkaar uitkomen en bij vaargeulen. Op plekken waar waterwegen samenkomen, kan het ijs door stroming minder dik zijn.

Pas op bij kistwerken, pas je snelheid en steek voorzichtig over.

In een wak

Ben je onder het ijs gekomen en ligt er geen sneeuw op het ijs, zwem dan naar de donkere plek, hier ben je door het ijs gegaan. Ben je onder het ijs gekomen en is het besneeuwd, dan moet je naar het lichte gedeelte zwemmen.

Twee extra tips:

Pas op met mist, het is moeilijk om de zwakke plekken in het ijs te herkennen.

Zorg dat je voor het donker thuis bent. Voor hulpverleners is het ook gevaarlijk om je te zoeken in het donker.

Voor het maken van dit artikel hebben we gebruikgemaakt van Twintig gouden regels voor veilig schaatsen op natuurijs van schaatsen.nl