Tussen taxi en mantelzorger: voor anderhalve euro naar de supermarkt

APELDOORN - Ouderen in de Apeldoornse buurten Kerschoten en de Naald hoeven binnenkort niet voor ieder klein ritje een beroep te doen op hun mantelzorgers.

Vrijwillige chauffeurs halen en brengen de mensen uit deze wijken met een elektrische auto voor anderhalve euro naar hun bestemming. Van deur tot deur, inclusief hulp bij boodschappen dragen of rollator inklappen.

Het idee komt van Marjolein Tillema. Ze was al actief voor de wijk en las een artikel over een tuktuk die in Schiedam werd ingezet om ouderen kleine stukjes te vervoeren. 'Ik zag hier in de wijk ook dat oudere mensen aanspraak moesten doen op buren om even een boodschap te doen of op ziekenbezoek te gaan.'

De wijkbewoners gingen op bezoek in Schiedam om te kijken hoe ze het daar opzetten. Het systeem dat ze nu in Apeldoorn hanteren lijkt erop, maar in plaats van tuktuks worden elektrische auto's gebruikt.

Binnen 10 minuten

Het idee van Mobuur.nl is dat ouderen die kleine stukjes in de eigen wijk willen maken om naar de kapper, apotheek of een vriendin te gaan, dat voor anderhalve euro kunnen regelen.

Van 8.30 uur tot 17.00 uur zijn er mensen die de telefoon aannemen. Omdat het in de wijk is, kan de auto binnen 10 minuten voor de deur staan. De afspraak moet wel binnen de wijk zijn. Tillema: 'We willen niet in het vaarwater zitten van taxi's of plusvervoer. Maar juist deze kleine ritjes binnen de wijk zijn voor hen niet interessant en dus springen wij in dat gat.'

Vanochtend is de eerste mobuur-auto onthuld. Het systeem wordt pas begin april echt actief. 'We willen nu eerst aan iedereen laten zien hoe het werkt en wat bekendheid krijgen.'