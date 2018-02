NEC beloont Frank Sturing met langer contract

NIJMEGEN - Frank Sturing heeft zijn contract bij NEC verlengd tot 2020, met een optie voor nog een jaar. De Nijmeegse voetbalclub zegt daarmee de ontwikkeling van de verdediger te belonen.

De 20-jarige Sturing is sinds de allerjongste jeugd actief bij NEC. 'Ik ben blij en trots met het vertrouwen van de club. Ik kijk ernaar uit om met NEC terug te keren naar de eredivisie, daar waar de club thuishoort', stelt Sturing.

'Frank is één van onze eigen jongens, die constant een stabiele en positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt', aldus technisch directeur Remco Oversier. 'Hij is uitgegroeid tot een van de vele succesvolle gezichten uit onze academie, iets waar we trots op mogen en moeten zijn.'

Sturing debuteerde op 2 april 2017 in het eerste van NEC tegen Vitesse. Tot op heden speelde hij 15 officiële wedstrijden voor de Nijmeegse club.