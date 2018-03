D66 en SP afwezig op eerste grote lijsttrekkersdebat

ARNHEM - Twee grote partijen zien af van deelname aan het eerste grote lijsttrekkersdebat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. SP en D66 zijn niet aanwezig bij het evenement in het stadhuis.

De lijsttrekkers van alle 16 partijen die meedoen met de verkiezingen in Arnhem zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn, meldt mede-organisator Arnhem Direct.

Elfrink voorgetrokken?

D66 komt niet omdat de partij zelf een avond houdt met partij-coryfee Jan Terlouw in de Rozet. SP Arnhem laat in een brief aan andere lijsttrekkers weten verstek te laten gaan omdat het debat juist naar deze avond is verschoven.



De organisatie van het evenement had dit gedaan in verband met de beschikbaarheid van lijsttrekker Gerrie Elfrink. 'Toen D66 daarop liet weten dat zij op die datum niet konden, kregen zij als reactie dat dit dan jammer was voor D66', schrijft Abdurrahman Cetintas namens het SP-campagneteam.



Volgens hem is zo het beeld ontstaan dat andere lijsttrekkers hebben moeten wijken ten faveure van Elfrink. 'Dit beeld willen wij als SP niet laten bestaan. Als SP staan wij voor gelijkwaardigheid. Het enige wat wij kunnen doen om dit beeld weg te nemen, is afzien van deelname aan het debat.'

Leugens verkopen

PvdA-lijsttrekker Martien Louwers wilde aan Elfrink op het lijsttrekkersdebat een zogeheten Rode Pinokkio uitreiken. Deze prijs is bedoeld voor de politicus die tijdens de campagne volgens Louwers de meeste leugens verkoopt.



Onderwerpen die aan de orde komen zijn bestrijding van de armoede, cultuur en het veranderen van de bestuurscultuur in Arnhem. Er zal tijdens het debat voldoende ruimte zijn voor vragen uit het publiek. Gespreksleider Bob Roelofs moet de avond in goede banen leiden.



Onder andere de nieuwkomers PVV en Arnhem1 hebben laten weten graag deel te nemen aan het debat. Aan het eind van het debat krijgen alle partijen de tijd om in één minuut aan het aanwezige publiek uit te leggen waarom mensen op hun partij moeten stemmen.



Aan het begin van het debat zal de Mee-stemwijzer van Arnhem Direct worden gepresenteerd. Dit is een stemwijzer die gemaakt is aan de hand van besluiten die de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad zijn genomen.