Schaatspret op de grachten in Tiel Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Overal zoeken mensen naar bevroren stukken water om ook wat van de schaatspret mee te krijgen. In Tiel hoefden mensen niet lang te zoeken: het ijs in de grachten is dik genoeg. Het kan, eindelijk!

'Het ijs is op de dunste plekken 6,5 centimeter dik', vertelt bewoner Ed van Kooten. 'Even googelen en je weet het.' En dus is het een drukte van jewelste. Jong en oud hebben de schaatsen uit de kast gehaald. Zie hier de leuke beelden: