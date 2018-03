Taart voor trucker Rob die gestrande motorrijder meenam

EDE - Truckchauffeur Rob Elfrink kon op een flink stuk taart rekenen toen hij woensdagochtend op zijn werk kwam. Een dag eerder redde hij een gestrande motorrijder.

'Hij is een voorbeeld voor de andere jongens en een bijzondere man', vindt zijn baas Berth van Veldhuizen. 'En dus hebben we een taart voor hem geregeld. Maar eigenlijk is het raar dat we iemand helpen in deze tijd zo bijzonder vinden.'

Rob stopte woensdag bij knooppunt Azelo bij Hengelo (Ov.) op een parkeerplaats en zag daar een motorrijder die probeerde om zijn motor weer aan de praat te krijgen. 'Hij was overvallen door de sneeuw en wilde kijken of het de hele weg zo slecht zou zijn', vertelde hij. 'Toen hij weer weg wilde rijden, startte de motor niet meer. Ik vroeg hem, waar moet je heen? Hij zei: naar Ede.'

Omdat Rob toch terug moest naar het transportbedrijf in Veenendaal waar hij voor werkt, besloot hij de motorrijder te helpen. Samen laadden ze de motor in de vrachtwagen. In Veenendaal werd de motorrijder door iemand opgehaald.

Luister hier naar het interview met de vrachtwagenchauffeur:

Mensen missen die warmte

De vrachtwagenchauffeur is blij met alle positieve reacties, maar hij vindt zijn actie eigenlijk heel normaal. 'Mensen missen die warmte tegenwoordig', zegt hij. 'Iemand belangeloos helpen kennen ze niet meer. Dat soort simpele dingen zijn meer waard dan geld.'

Rob is 66 en gaat in september met pensioen. Vroeger reed hij zelf ook motor en hij heeft wel vaker motorrijders geholpen. 'Ik zag er eens een met zijn motor over de snelweg wandelen. Er was maar één strook en ik besloot om langzaam achter hem te rijden, zodat de auto's hem niet voorbij zouden razen. Dat heb ik een kilometer volgehouden, tot er een inham kwam waar de motorrijder zich veilig kon opstellen.'

