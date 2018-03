Fanfare Zelhem zal het 100-jarig bestaan nooit vieren

De belangrijkste reden voor het bestuur en de leden is dat een gebrek aan perspectief. Volgens Bernard Peppelman van Union zijn er te weinig leden om het korps op de been te houden en financieel rond te komen. 'Er moet veel werk worden verzet bij een vereniging met een eigen verenigingsgebouw, hoe minder leden hoe meer werk er op de schouders van een paar mensen terechtkomt en die grens is een keer bereikt.'

Peppelman speelt eufonium (tenortuba) in het orkest en zit net als Caroline Smeets al jaren bij de vereniging. 'We zijn nu met 26 leden en we redden het niet. Eind mei is het afscheidsconcert met eindfeest,' zegt Smeets, die al maanden bezig is met de voorbereidingen.

Bekijk de promo voor de uitzending over de fanfare vanavond: (tekst gaat verder onder de video)

Union werd in 1920 opgericht en bereikte vlak na de Tweede Wereldoorlog op een concours in Delden de hoogste afdeling van de toenmalige KNF (Koninklijke Nederlandse Federatie van muziekverenigingen), de vaandelafdeling. De hoogtijdagen waren in de jaren 70 en 80 met maar liefst 25 deelnames aan het KNF-topconcours te Arnhem.

In 1976, 1982, 1984 en 1993 werd het kampioenschap van de KNF behaald. Volgens huidig dirigent Willem van Zee is Union Zelhem al decennia een begrip in de fanfarewereld. 'Mijn vader was voorzitter van het fanfareorkest in Leerdam en in de tijd dat ik daar opgroeide, en ze naar het topconcours gingen was Zelhem altijd de grote favoriet. Dat ik hier nu dirigeer vinden ze in Leerdam best bijzonder.'

Zelhem niet de enige

Van Zee reist elke dinsdagavond heen en weer vanuit Zuid Holland om de repetities te leiden. 'Er zijn veel meer verenigingen met een prachtige historie die ter ziele gaan. Jongeren die in Zelhem opgroeien gaan op een gegeven moment weg om te studeren of te werken en die komen dan niet meer op dinsdagavond hiernaartoe om muziek te maken. Alleen al het openbaar vervoer is een crime.'

Omdat de muzikanten op hoog niveau willen blijven spelen is besloten niet langer af te wachten maar deze zomer de overstap te maken naar een nieuwe opzet. Van Zee juicht dat toe. 'Er wordt nu een poging gedaan om de hobby van veel muzikanten te behouden. We gaan hele mooie, nieuwe dingen doen.'

Voordat het zover is, geeft Union nog twee concerten. Op 25 maart staat het Lenteconcert op het programma en op 26 mei wacht het afscheidsconcert in het eigen Muziekcentrum Union.

Vanavond is het verhaal van de vereniging te zien in de docuserie 'De Fanfare' vanaf 17.35 uur op tv bij Omroep Gelderland. In verband met de schaatsmarathon wordt de uitzending tussen 19.00 uur en 21.00 uur niet herhaald.