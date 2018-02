Apeldoornse student Tom van Dieren (19) scoort met innovatieve zwembroek die van kleur verandert

APELDOORN - De 19-jarige student Tom van Dieren uit Apeldoorn hoopte 15.000 euro op te halen voor zijn innovatieve idee: een zwembroek die van kleur verandert. Maar binnen een week heeft hij al bijna het dubbele.

De teller op Kickstarter, een crowdfundingplatform, staat inmiddels op dik 27.000 euro. 'Dat is heel fijn', zegt Tom, student Small Business aan Saxion in Deventer, 'want dat betekent dat ik andere kleuren kan aanbieden.'

De ambitieuze student zat vorig jaar te peinzen in de trein. 'Ik was op zoek naar iets, waar ik wat meer van kan leren. Uit het niets kwam het idee. Hoe tof zou het zijn om een zwembroek te maken die van kleur verandert als je in het water springt.'

Als je in het water springt, verandert de kleur

Tom ging op zoek en kwam uit bij een producent in Portugal en Nederland. 'Er is nog niemand die dit doet. Mijn fabrikant heeft dit ook nog nooit eerder gedaan', benadrukt de Apeldoorner. 'Wij zorgen ervoor dat er iets op het textiel komt, dat de kleur doet veranderen als de temperatuur verandert. Een zwembroek op je lichaam, neemt de temperatuur van je lichaam over. Als je in het water springt, is het kouder, en verandert de zwembroek van kleur.'

Tom legt uit hoe hij op het idee is gekomen (tekst gaat verder onder de video):

Nu alleen nog voor mannen

De mensen die via Kickstarter hebben geïnvesteerd, kunnen volgens hem voor de zomer hun zwembroek met kameleonkenmerken verwachten. 'Ik verkoop nu zwembroeken voor mannen in de maten s tot en met xl en de kindermaten s, m en l. Ik ben ermee bezig om ook voor de dames iets te maken.'