Veerpont tussen Brakel en Herwijnen gestremd

BRAKEL - De veerpont op de Waal tussen Brakel en Herwijnen vaart deze woensdag niet meer door een storing in het elektriciteitscircuit van de pont.

'We zijn met man en macht bezig om het probleem te verhelpen', laat een woordvoerder van Riveer weten. Velen gebruiken dagelijks de pont om de rivier over te steken naar werk of school met de auto of de fiets, laat Riveer weten op haar website.

Het autoveer vaart normaal elk kwartier.