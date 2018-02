Deel dit artikel:











Dirk-Jan en zijn moeder (81) zitten te bibberen na stroomuitval in Wageningen Foto: Dirk-Jan Boon

WAGENINGEN - Dirk-Jan Boon en zijn moeder van 81 hebben de open haard maar aangestoken en dikke truien aangetrokken. Sinds 12.00 uur is de stroom in hun huis in Wageningen uitgevallen en dat terwijl het vandaag enkele graden onder nul is. 'We zitten te bibberen bij de open haard', vertelt Dirk-Jan.

Rond middernacht merkte Dirk-Jan al dat er boven geen stroom was. Beneden deed alles het wel. 'Rond 12.00 uur viel de stroom helemaal uit en werd het steeds kouder.' Het is op dit moment -3. Dirk-Jan heeft geen idee hoeveel mensen nog meer last hebben van de stroomstoring. 'Ik zie dat de buren ook de open haard hebben aangestoken, daar zal ook wel geen stroom zijn.' Het voordeel van een stroomstoring met vorst is volgens Dirk-Jan dat hij zich nog geen zorgen maakt over de inhoud van de koelkast en vriezer. Volgens het stroomstoringoverzicht van Liander gaat het om de Otterlaan en de Marterlaan waar sinds vannacht 2.37 uur sprake is van een stroomstoring. Vlak na het verschijnen van dit artikel, meldt Dirk-Jan ons dat er weer stroom is. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl