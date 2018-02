De Gelderland Stemt-bus in Lichtenvoorde: lees het terug

LICHTENVOORDE - De rode Gelderland Stemt-bus is door het koude weer afgereisd naar de Markt in Lichtenvoorde. De uitzending werd daar deze woensdag gepresenteerd door de lokale omroep Gelre FM.

Rene Hoijtink van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG), Richard Klein Tank van de PvdA en Jerry van der Meulen van D66 startten de uitzending door in gesprek te gaan over het budget van wijken in de gemeente.

Lees de uitzending terug:

De vraag die in het debat centraal staat is of wijken überhaupt een budget krijgen en of zij het dan zelf mogen uitgeven.

Meer geld voor woonwijken

Hoijtink vindt dat wijken inderdaad zelf moeten kunnen uitgeven. Het is zelfs een belangrijk agendapunt in zijn partijprogramma. Hij gelooft dat de wijken als geen ander weten wat er nodig is om de omgeving meer leefbaar te maken. De politicus verwacht dat dit geld culturele programma's en evenementen kan stimuleren, waardoor de saamhorigheid in de wijken versterkt wordt.

Klein Tank van de PvdA vervolgt door uit te leggen dat er een volwassen samenwerking tussen de wijken en de gemeente tot stand moet komen. 'Daar heb je veel meer aan dan een klein budgetje waar leuke dingen van gedaan kunnen worden', aldus de PvdA'er.

Van der Meulen vindt het zeker belangrijk dat er genoeg budget is voor de wijken in Oost Gelre. Hij is van mening dat dit budget vooral moet worden besteed om de leefbaarheid en saamhorigheid te verbeteren. De politicus vindt dan niet per se dat de wijken zelf controle over het budget moeten krijgen, maar dat de gemeente samen met de inwoners in gesprek moet gaan om te bepalen hoe het geld optimaal kan worden besteed.

Mensen verzamelen zich langzaam buiten de bus om de lokale democratie te proeven. Het is koud, maar het zonnetje brengt toch nog enige troost!

CDA, VVD en NLOG - Uitbreiding agrarische bedrijven

Jos Hoenderboom van het CDA, Bart Porskamp van de VVD en Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen OG (NLOG) vervolgen de uitzending met een discussie over de uitbreiding van agrarische bedrijven.

Klein Gunnewiek legt uit dat hij hoopt dat er genoeg ruimte overblijft voor de agrarische bedrijven in de gemeente om uit te breiden, zolang de inwoners er geen last van hebben. Er zijn in de gemeente een hoop boeren die al heel lang hun werk doen en tevreden zijn met hun vestiging in Oost Gelre. Dat wil hij zo houden en daar waar mogelijk wil hij de sector uitbreiden.

Hoenderboom van het CDA vindt de agrarische sector ook erg belangrijk en is het grotendeels eens met het standpunt van de NLOG. Hij hoopt dat de bedrijven binnen de sector zich blijven ontwikkelen en dat zij blijven concurreren. Maar, wat ze ook doen, ze moeten in het landschap van Oost Gelre passen

Porskamp van de VVD legt uit dat boeren met hun agrarische bedrijven bepaalde rechten hebben opgebouwd die de gemeente moet naleven. Dit betekent dat deze bedrijven ook best veel macht hebben in de lokale politiek. Net als de andere politici is hij het er mee eens dat er rekening moet worden gehouden met de buurt waar de bedrijven zich vestigen. Daarvoor moet de gemeente in gesprek gaan met de buurten om te kijken wat de beste oplossing is.

Starterswoningen

Bart Porskamp van de VVD, Rene Hoijtink van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) en Jerry van der Meulen van D66 gaan in gesprek over starterswoningen en de kosten die daarbij komen kijken.

Porskamp hoopt zeker meer starterswoningen te zien zodat er ook meer jongeren in de omgeving komen te wonen. Dit stimuleert het ondernemersklimaat volgens hem, omdat er meer ruimte komt voor jonge ondernemers die zich in de gemeente willen ontplooien tegen een betaalbare prijs.

Maar hij is van mening dat het eigenlijk al te laat is - er hadden al lang woningen moeten worden gebouwd voor zowel jongeren als voor ouderen.

Van der Meulen van de D66 is van mening dat er gebouwd moet worden naar behoefte. De gemeente moet dan ook luisteren naar haar inwoners. Er moeten betaalbare huurwoningen worden gebouwd zodat er voor iedereen die het nodig heeft een huis beschikbaar is. Op den duur gelooft hij dat er dan ook meer mensen naar de gemeente Oost Gelre verhuizen, wat weer voordelig is voor de leefbaarheid.

Hoijtink van OOG wil ook kijken naar de belangen van de inwoners die al jaren hun huis te koop hebben staan. Buiten het feit dat er rekening moet worden gehouden met mensen die een betaalbare woning nodig hebben, moeten ook mensen die moeite hebben met het kwijtraken van hun huis bediend worden.

Culturele verenigingen en evenementen

Jos Hoenderboom van het CDA, Richard Klein Tank van de PvdA en Gerard Klein Gunnewiek van Nieuwe Liberalen OG (NLOG) sluiten de uitzending af met een gesprek over culturele verenigingen en evenementen.

Klein Gunnewiek denkt wel dat er mogelijkheden zijn voor de gemeente om meer evenementen te faciliteren. Er wordt al veel georganiseerd, zoals de Bloemencorso en de Zwarte Cross en die worden ook door de gemeente gesteund. Voor nieuwe evenementen moet volgens hem dan wel genoeg draagvlak zijn - veel inwoners nemen volgens hem mogelijk al genoegen met de bestaande evenementen. Daarnaast legt hij uit dat zijn partij wel meer wil investeren in kunst en cultuur in het algemeen. Hij vindt dat dit nog niet genoeg wordt gedaan.

Klein Tank van de PvdA vraagt zich af of er wel extra geld moet worden vrijgemaakt voor nieuwe evenementen. Hij gelooft dat er al veel mooie evenementen zijn die goed gefaciliteerd worden. Kunst en cultuur vindt de politicus erg belangrijk en hij wil de evenementen dan ook zeker blijven steunen, maar het moet niet uit de hand lopen. De culturele projecten zijn volgens de PvdA'er ook nog eens erg voordelig voor de saamhorigheid en leefbaarheid. Hij is onder de indruk van de manier waarop de inwoners van Oost Gelre samenkomen om de evenementen te organiseren.

Hoenderboom van het CDA is het over het algemeen eens met de andere twee politici en benadrukt daarnaast ook het belang van muziek in de gemeente: 'Dat is natuurlijk ook cultuur.' Van muziekverenigingen tot muziekles op school; de politicus hoopt dat inwoners al op een jonge leeftijd hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen.