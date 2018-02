Deel dit artikel:











Cel na neersteken portier in Nijmegen

NIJMEGEN - Een 40-jarige man uit Nijmegen is tot dertig maanden cel veroordeeld vanwege het neersteken van een portier in een café. Dat gebeurde nadat de Nijmegenaar uit een café werd gezet. De man was het daar niet mee eens en ging verhaal halen.

Dat liep uit de hand waarop de man de portier met een mes stak. Omdat het slachtoffer een steekwerend vest droeg, bleef het letsel beperkt. Ook bedreigde de man een ander persoon met dat mes. Het Openbaar Ministerie had twaalf maanden meer geëist, maar daar ziet de rechtbank van af. Dit omdat de dader hardhandig behandeld werd door een van de slachtoffers. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl