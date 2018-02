Zwembad voor iedereen: SP wil sportbad uitbouwen

ZUTPHEN - De komst van een recreatiebad in Zutphen kost 3,2 miljoen euro. Omgerekend zo’n 235.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een memo dat het gemeentebestuur van Zutphen naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De SP noemt de komst van een recreatiebad daarom haalbaar en betaalbaar.

SP-lijsttrekker Matthijs ten Broeke: ‘Wij willen de fout van het oude gemeentebestuur herstellen. Er moet zo snel mogelijk een recreatiebad in Zutphen komen.’

Tonnen aan marketing

Toen het Graaf Ottobad plat ging, werd besloten om een wedstrijdbad te plaatsen, in plaats van een 'normaal' recreatiezwembad. Op voorstel van de SP werd onderzoek gedaan naar de kosten om zo'n bad alsnog te realiseren.

Het sportbad de IJsselslag, is haalbaar en betaalbaar, zegt Ten Broeke. 'Uitbreiding van het zwembad leidt tot een toename van de jaarlijkse kosten met circa 235.000 euro, inclusief kapitaallasten. Dat kunnen we betalen door te bezuinigen op Economische Promotie. Wij willen liever een leuk zwembad voor iedereen in Zutphen, dan tonnen uitgeven aan citymarketing.'

We moeten niet doen alsof Zutphen een mooie stad is, we moeten gewoon een mooie stad zijn', besluit de lijsttrekker.