Deel dit artikel:











Asbest vrijgekomen bij brand Groesbeek Foto: RN7 Foto: RN7 Foto: RN7 Foto: RN7

GROESBEEK - In een woning in Groesbeek is woensdagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om een uitslaande brand, de hulpdiensten hadden opgeschaald naar grip 1. Inmiddels is de brand meester.

Het gaat om een woning aan de Burgemeester Ottenhoffstraat. Volgens de brandweer is er asbest vrij is gekomen, maar het gaat niet om grote hoeveelheden. De verspreiding beperkt zich tot de woningen links en rechts van het getroffen huis. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het asbest opruimen. Door de vele rook werd er opgeschaald door de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder was er niemand aanwezig tijdens de brand. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl