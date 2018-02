Epenaar John Stegeman wordt coach bij zijn grote liefde

EPE - Trainer John Stegeman uit Epe wordt de nieuwe coach van Go Ahead Eagles, uit Deventer. De 41-jarige Epenaar vertrekt aan het eind van dit seizoen bij Heracles Almelo en tekent voor twee jaar bij de Eagles.

Op zich een opmerkelijke stap, want Heracles draait al jaren stabiel mee in de middenmoot van de eredivisie. Go Ahead kent juist een rampseizoen in de Jupiler League, maar Stegeman heeft heeft een grote liefde voor de club in Deventer.

Hij was daar onder meer actief als speler tussen 1997 en 2000. Ook was hij speler bij Vitesse, bij de Arnhemse club maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal.

Zie ook: Amateurclub SV Epe apetrots op Europees debuut John Stegeman met Heracles Almelo