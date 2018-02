Achterhoekse gemeenten faciliteren jonge ondernemers

DOETINCHEM - Oude IJsselstreek en Doetinchem starten in de zomervakantie met het project ZomerOndernemer. De gemeenten maken gezamenlijk 18.000 euro vrij voor een faciliterende rol die jonge ondernemers helpt bij het opstarten van een eigen bedrijf.

'Het project houdt in dat wij in de zomerperiode een dertigtal jongeren de gelegenheid geven om te proeven aan het ondernemerschap', vertelt wethouder Jos Sluiter van Oude IJsselstreek.

Landelijk concept

ZomerOndernemer is een landelijk concept dat voor het eerst wordt uitgevoerd in de Achterhoek. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar die de ambitie hebben een eigen bedrijf te starten. 'Met een relatief beperkt bedrag kunnen wij hun die kans geven', zegt wethouder Peter Drenth van Doetinchem. 'Dan moet je hem vooral niet laten lopen.'

Beide gemeenten financieren de jonge ondernemers niet direct. 'Wij hebben met name een rol in het faciliteren', legt Sluiter uit. 'Wij hebben het mogelijk gemaakt dat het bedrijfsleven en het onderwijs daarbij aanhaken.'

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Enthousiast

Beide wethouders waren erg te spreken over ZomerOndernemer nadat zij daar kennis van namen. 'De bedenkers van dit concept kwamen ongeveer gelijktijdig in Oude IJsselstreek en Doetinchem en toen hebben we gezegd: laten we ze met zijn tweeën ontvangen', zegt Drenth. 'Beiden waren we enthousiast en hebben de handen ineen geslagen en gezegd: wij gaan dit faciliteren.'

Als het project succesvol blijkt in de zomer, hoopt Drenth dat het project in alle zeven gemeenten in de Achterhoek uitgerold kan worden. 'Want hoe meer ondernemers, hoe beter het is.'

Jongeren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via www.zomerondernemer.nl