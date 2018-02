Ooievaars Herwijnen krijgen nesten in bomen

Het is een zware klus, zeker nu het zo koud is, vertelt vrijwilliger Piet van Andel. Ondanks de snijdende wind geniet hij volop.

In totaal worden in de uiterwaarden van Herwijnen zes nieuwe ooievaarsnesten in de bomen gemaakt. Die zijn nodig, omdat een wilg op de begraafplaats in Herwijnen zijn beste tijd heeft gehad, vertelt Marieke van Andel. In die boom nestelden vorig jaar zeven ooievaarskoppels. 'We willen ze alvast een alternatief bieden.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Nesten casco opgeleverd

Als de ooievaarswerkgroep klaar is, zijn de nesten nog lang niet af. 'De rest moeten de ooievaars zelf doen', zegt Piet van Andel, terwijl hij tevreden naar boven kijkt. 'Dat kunnen ze heel goed hoor. Maar het begin is vaak zo lastig voor ze. Daarbij helpen we ze een beetje.'

Het idee om de ooievaarsnesten in bomen te bouwen, is over komen waaien uit Gorssel. In de bomen zitten de nesten beter beschut, waardoor de dieren minder last hebben van regen, wind of een te felle zon. Vooral de jonge ooievaars moeten hiervan profiteren.

Ooievaars doen het goed

Met de ooievaars in ons land gaat het goed, vertelt Marieke van Andel. Vorig jaar waren er 1.200 broedparen. De vogels moeten zich in Herwijnen voortaan dan ook grotendeels zelf redden.

Alleen zieke of gewonde ooievaars worden nog opgevangen. Of de vogels de nesten ook daadwerkelijk gaan gebruiken, wordt over een paar weken duidelijk. Dan verwacht Piet van Andel de ooievaars weer terug. Als het goed is, wordt er om de nieuwe nesten gevochten.