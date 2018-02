Deel dit artikel:











In gesprek met Gea Hofstede van de PvdA Rheden Foto: Studio Rheden

ARNHEM - In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen alle lijsttrekkers van de politieke partijen langs in de radiostudio van Studio Rheden. Elke week mogen twee partijen in het Rhedens Magazine hun partijprogramma verdedigen.

Luister hier het gesprek met lijsttrekker Gea Hofstede van de PvdA terug. Waarom moeten wijken en dorpen een eigen budget krijgen? Wat wil de partij doen aan armoede? Waarom wil PvdA de Gelrepas uitbreiden en meer geld aan cultuur besteden? Dit is een bericht van mediapartner Studio Rheden.