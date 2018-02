Deel dit artikel:











In gesprek met Constans Pos van GroenLinks Rheden Foto: Studio Rheden

DE STEEG - In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen alle lijsttrekkers van de politieke partijen langs in de radiostudio van Studio Rheden. Elke week mogen twee partijen in het Rhedens Magazine hun partijprogramma verdedigen.

Luister hier het gesprek met lijsttrekker Constans Pos van GroenLinks terug. Hoe zorgt de partij dat Rheden in 2040 klimaatneutraal wordt en hoe krijgt GroenLinks inwoners zover om duurzamer te leven? Ook de bijstand, armoede en het plan van GroenLinks ‘Ons Dorp’ komen aanbod. Dit is een bericht van mediapartner Studio Rheden.