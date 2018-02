Boeren mogen dieren niet bijvoeren, maar doen het toch

ARNHEM - 'We gaan er gewoon naartoe, al is het maar om een statement af te geven', zegt Bart Lubbers van Landwinkel IJsseloord in Arnhem stellig. Lubbers wil samen met Gelderse boeren zondag naar de Oostvaardersplassen om de dieren bij te voeren. Ondanks een eventuele boete.

'Het bijvoeren van dieren verstoort de natuurlijke processen binnen het gebied', vertelt Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer. 'Samen met de provincie Flevoland hebben we nu besloten dat het helemaal verboden is. De boetes zullen dan ook via het Openbaar Ministerie gaan.'

Lubbers haalt zijn schouders op. 'We hebben nu denk ik 40 à 50 hooibalen klaar liggen. Wat we ermee gaan doen zien we daar wel. Steeds meer boeren willen meedoen met de actie en het lijkt echt landelijk te worden, terwijl we heel klein zijn begonnen', vertelt Lubbers. 'De dieren redden het niet meer vanaf december, we willen dit onder de aandacht brengen.'

'Bijvoeren leidt tot vicieuze cirkel'

'Er wordt gezegd: de sterken blijven over', zegt Lubbers. 'Ja natuurlijk, dat klopt. Maar ook heel veel sterke dieren gaan dood, en het lijkt wel alsof dat soms ook vergeten wordt. Gisteren liep ik door het gebied heen en heb ik het met mijn eigen ogen gezien. Het is gewoon triest.'

Het bijvoeren van dieren in de Oostvaardersplassen leidt tot een vicieuze cirkel, laat Staatsbosbeheer op haar website weten. Door het voeren worden meer dieren in leven gehouden, waardoor het jaar erop meer jongeren geboren worden die op hun beurt weer moeten worden bijgevoerd.

Zie ook: