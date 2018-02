Wat moet je doen als raadslid? Radboud Universiteit geeft les

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen organiseert op 20 april een cursus voor nieuwe gemeenteraadsleden. Deelnemers worden voorgelicht over de grondbeginselen en de manier waarop verantwoording wordt afgelegd binnen de gemeente.

Met de naam 'Raadslid in de gemeente' heeft de Radboud Universiteit het initiatief genomen om nieuwe raadsleden klaar te stomen voor hun carrière. De cursus behandelt de belangrijkste taken en de geschreven en ongeschreven regels waar een gemeenteraadslid mee te maken heeft. De cursus is ook geschikt voor commissieleden en fractiemedewerkers.

Goed ontvangen

De cursus wordt aangeboden door drie universitaire hoofddocenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dezelfde cursus werd in 2014 ook door deze docenten georganiseerd. De onderwerpen werden toen door de deelnemende raadsleden goed ontvangen; zij beoordeelden de cursus met een 8,1.

De cursus vindt plaats op vrijdag 20 april van 9.45 tot 16.30 uur op de campus van de Radboud Universiteit.