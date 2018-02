Kimberley Bos kan nog jaren mee met haar slee

Met snelheden boven de 130 kilometer per uur is skeleton een van de spectaculairste wintersporten. Bos blikt of bloost er niet bij. 'Het is een achtbaan en je mag de slee zelf aanduwen en besturen', zegt ze.

Sturen bij skeleton. Hoe gaat dat eigenlijk? Bos: 'Met je schouders en je knieën, soms heb je ook je voeten nodig maar op de baan in Zuid-Korea hoefde dat niet.'

Angst kent ze niet. Althans. 'De eerste afdaling van het seizoen is altijd een beetje spannend.'

Slee van 6.000 euro

En die daverende vaart behaalt ze op een slee van 6.000 euro. 'Daar komen de kosten van de ijzers nog bij', legt Bos uit. 'Als je een beetje competitief wilt meedoen, heb je een setje van 10 ijzers nodig. En dan kom je op het dubbele van dat bedrag uit.'

Het seizoen zit erop, deze woensdag is de laatste dag dat de olympische ploeg rondloopt in het felle oranje van TeamNL. Kimberley Bos is nu anderhalve dag terug in Ede en kampt met een jetlag.

'Ik ben moe, maar mijn ogen vallen niet dicht.' En naar bed gaan is er niet bij. 'Ik moet uitpakken en een wasje draaien.'

Kijk hier het gesprek terug dat Rob Kleijs had met Kimberley Bos (de tekst gaat verder onder de video):

Skeleton is in ons land een kleine sport, en telt slechts twee professionele beoefenaars. Bos: 'Het afgelopen seizoen heb ik veel sponsors gehad die me hebben gesteund, zonder hen had ik dit resultaat niet behaald.'

De media-aandacht was groot, de waaghals zat onder meer aan tafel bij De Wereld Draait Door. 'Aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Dat kunnen niet veel mensen zeggen.'

'Ik wil graag mijn achtste plek verbeteren'

Over vier jaar zijn de Winterspelen opnieuw in Azië, Peking organiseert de Spelen dan. 'Ik wil graag mijn achtste plek verbeteren. Ik zat niet zo heel ver achter de nummer één.'

Meedoen aan de Olympische Spelen helpt om skeleton bekender te maken, weet ze. En qua leeftijd moet het gemakkelijk kunnen. 'Ik ben nu 24, ik kan nog zeker vier jaar mee.'

Er is nog veel winst te boeken, weet de Edese. De komende vier jaar moeten uitwijzen hoe veel haar achtste plaats op de Spelen waard was. 'Je weet pas wat de top is als je er bent. Ik kan nog beter worden op de slee, mijn start kan beter en het materiaal is nog een dingetje.'

Maar nu even niet. Nu breekt de tijd aan om de teugels te laten vieren. Het is tijd voor vakantie. Bos: 'Ik wil naar de warmte.'