Vorst in de grond, maar een begrafenis gaat altijd door

RHEDEN - Het kwik komt deze woensdag niet boven nul. Wie dan een begrafenis heeft, moet zich warm aankleden voor de plechtigheid bij het graf. Want vorst in de grond of niet, begrafenissen gaan altijd door.

Op begraafplaats Heiderust in Rheden is vandaag een uitvaart, zegt beheerder Jurgen Thijssen. 'Harde grond? We kunnen er nog gemakkelijk door. Bovendien: niet begraven is geen optie', zegt hij.

Bij strenge vorst kan de bovenste laag tot een centimeter of vijftien bevriezen. Volgens de Rhedense beheerder is er een scala aan trucs om de bevroren grond los te krijgen. Thijssen: 'Desnoods gebruiken we een brander en ontdooien we de bovenlaag. Maar dat hebben we deze winter nog niet hoeven doen.'

Afdekken met matten, bladeren of stro

Het delven van een graf duurt wel langer. Thijssen: 'Soms moet je de toplaag los breken en als het hard sneeuwt moeten we wachten tot de bui voorbij is. Maar de vorst zit nog niet zo diep.'

Begrafenisondernemers hebben zo hun manieren om de grond zo zacht mogelijk te houden bij vorst. Sommigen gebruiken matten, anderen dekken grafplekken af met bladeren of stro.

Ook op natuurbegraafplaats Heidepol aan de Harderwijkerweg in Arnhem is er met deze kou niets aan de hand. 'We hebben machines en kunnen gewoon graven', zegt een woordvoerster.

'Ontdooien kan maanden duren'

De Landelijke Organisatie van begraafplaatsen (LOB) stond in haar eigen magazine De Begraafplaats al eens stil bij vrieskou en begrafenissen. 'Omdat het graf wordt gedicht met een mengsel van losse grond en grote en kleine bevroren stukken grond, zakt het graf eerder in. Ontdooien onder de grond kan heel langzaam gaan, en zelfs maanden duren', meldt de LOB.

Verder heeft de LOB tips voor beheerders bij begrafenissen in de winter:

Zorg voor genoeg zand of zout in voorraad om gladde paden mee te bestrooien. De begraafplaats helemaal sneeuwvrij houden lukt waarschijnlijk niet. De hoofdpaden strooien gaat nog wel, maar de weinig belopen zijpaden blijven waarschijnlijk glad. Waarschuw de bezoekers eventueel bij de ingang voor gladheid.

Houd de sneeuwschuivers paraat.

Raad het dragen op de schouder af als het te glad is. Neem de rijdende baar.

Zorg dat steekvazen voor het plaatsen van bloemen bij het graf ondersteboven worden weg gezet, zodat er geen water in kan achterblijven en de vazen barsten of scheuren.

Houd er rekening mee dat als de begraafplaats wordt omringd door een singel of sloot, deze makkelijker bereikbaar is voor mogelijke vandalen. Er zijn beheerders die de sloot rond hun begraafplaats met bijlen en dergelijke openhouden om dit te voorkomen.

En wat toch nog vaak vergeten wordt: sluit waterleidingen en kranen af voordat de vorst intreedt.