Debatavond over het Sociaal Domein in Druten

HORSSEN - Om de inwoners van de gemeente Druten klaar te stomen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Druten een verkiezingsdebat. De debatavond wordt gehouden op 12 maart in de Bogerd Druten.

Het doel van de avond is om inwoners van de gemeente voor te lichten over de verschillende issues en standpunten omtrent het Sociaal Domein; alle handelingen die de gemeente verricht rondom participatie, werk en zorg. Het belangrijkste dat wordt behandeld, is de manier waarop politici de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet willen aanpakken.

De woordvoerders van de politieke partijen in Druten gaan na een korte pitch met elkaar in gesprek over een aantal stellingen over het Sociaal Domein.

Mensen kunnen vanaf 19.30 binnenlopen, het debat begint om 20.00 uur.