Het is berekoud, maar wij waren erbij in Borculo

BORCULO - De verkiezingsbus is doorgereden tot in de Achterhoek. We stonden deze woensdagmorgen in Borculo, op de Veemarkt. Straks rijden wij door naar Lichtenvoorde.

GelreFM verzorgt de uitzending in beide plaatsen en zal alles wat speelt in de regio aan bod laten komen; politici komen langs en er is plek voor live muziek.

Lees het terug:

We beginnen met een volle uitzending: CDA, D66, PvdA en VVD zijn de eerste partijen die aanschuiven, over bouwen in tijden van krimp. Die kimp komt iets later dan gepland, maar het komt wel.

Het CDA wil zeker bouwen, zegt Gerard Hilhorst van die partij, 'Maatwerk bieden, woningen waar vraag naar is bieden. Het ontbreekt aan woningen voor ouderen en starters.'

Han Boer van D66: 'Voor een deel willen wij het zelfde als het CDA, maar er moet ook bijgebouwd worden, niet alleen omvormen. Ook in andere segmenten bijbouwen. Je moet niet wegkijken voor de krimp, dus we moeten kansen afwegen en pakken. Er is naast starters en ouderenwoningen ook behoefte aan twee-onder-een-kapwoningen.'

Wim Klein Willink VVD: 'Er is nog een woningbehoefte in de komende jaren, dus er moet gewoon wat gebeuren, anders vertrekken de jongeren. Maar inderdaad, ook voor ouderen moet er gebeurd worden. We moeten af van de bouwstop'

Betsy Wormgoor van de PvdA: 'De bevolking zal afnemen, en wij denken dat dan tijdelijke huisvesting mogelijk is. Tiny houses of omvormen van bestaande huizen bijvoorbeeld. We moeten met verstand bouwen, want die krimp die komt er.'

Boer, D66: 'Er is geen stop op dit moment, maar er zijn wel beperkende regels. Dat kan anders.' Klein Willink: 'Dat kan wel zo zijn. Ik denk: wanneer het bestemmingsplan het (bouw, red.) toelaat, moet je het benutten.'

Partijen weten de bus te vinden om hun verkiezingscampagnemateriaal aan de man te brengen:

Anjo Bosman van Gemeentebelangen, Bennie Morsink van Ondernemend Berkelland, Leo Morren van GroenLinks zijn inmiddels ook in de bus gekomen. Zij praten over afval.

Gemeentebelangen is voor een goed afvalplan, en -scheiding. De wethouder had een ambitieus plan, maar dat kwam er in de raad niet doorheen. 'Dan maar een plan voor 75 procent dan helemaal niets', zegt Bosman. Zij richt op het plan: 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Voor Ondernemend Berkelland hoeft het allemaal niet zo anders. 'Het is nu een prima en betaalbaar systeem. Er komt een na-scheidingssystteem.' 'Nee, dat komt er voorlopig niet' zegt Bosman. Morsink denkt dat er achter de schermen wél wordt gewerkt aan een scheidingsinstallatie. En vraagt zich af wat nu afval is? 'Want afval dat ingezameld en hergebruikt wordt, dat is geen afval.'

GroenLinks steunde het afgekeurde plan van de wethouder wel. De partij is ook voor de mogelijkheid tot een extra container, en meer en beter scheiden van afval (bij de bron).

Dorps en cultuurhuizen

Boer, D66: 'Deze huizen zijn belangrijk in alle kernen voor de leefbaarheid. Maar er zit wel een ondergrens aan. Als er een te kleine omvang is, dan moet je soms sluiten. Dat is nog niet het geval in onze kernen. Maar we moeten wel vooruitkijken, zien wat we kunnen clusteren rond die dorpshuizen en samenbrengen met andere functies. Of dat het dorpshuis in een café of kerk komt.'

Morsink, Ondernemend Berkelland, wil dat niet. 'De jeugd moet blijven in die kleine kernen, dan hoeven we ons ook geen zorgen te maken over die dorpshuizen. Meer bouwen dus. En de gemeente mag zich daar wel vaker laten zien, om zaken toe te lichten. Want veel ouderen hebben geen (goed) internet.'

Boer denkt dat jeugd behouden goed is, en bouwen ook, maar dat dit niet per se betekent dat de dorpshuizen hun zelfde waarden blijven behouden. Bosman van Gemeentebelangen wil maatwerk, kijken naar wat de behoefte is. 'Iedereen moet mee kunnen doen, we zijn er niet voor om de dorpshuizen dicht te doen.'

Megastallen

Gerard Hilhorst van het CDA: 'Eigenlijk hebben wij daar in Berkelland amper mee te maken. Maar ik vind wel dat we agrariërs groeimogelijkheden moeten bieden, en geen belemmeringen opwerpen. Dat gebeurt nu wel, op basis van landelijk wetgeving - en soms strenger. Daar heb ik veel moeite mee.'

Is er toekomst voor grotere landbouw in de regio? En hoeveel geur of stank mag zoiets geven? Partijen denken daar het hunne van. Wormgoor van de PvdA: 'We moeten de ambitie hebben om ons buitengebied schoner te maken, dus niet te simpel denken over stank die ook volksgezondheid bedreigt.' Zij doelt op stress en hoofdpijnklachten en geluksgevoel. Wat de PvdA betreft moeten die geur-tests bij worden gesteld.'

VVD - Wim Klein Willink is zelf agrariër. Hij wil het geurbeleid niet naar beneden bijstellen. Hij wil met luchtwassers emissie, fijnstof en stank verminderen. De bijdrage van boeren aan de economie is hoog, legt hij uit. 'Dat mag je niet wegcijferen.'

Morren, GroenLinks: 'We willen meer biodiversiteit en dat boeren ons daarbij gaan helpen. We moeten een omslag maken en niet elke dag voor vijf euro per kilo kip kopen.'