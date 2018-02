Vriend over overleden Julia Blokhuis: mens van goud

ARNHEM - 'Ze was een mens van goud, deed nooit iets verkeerd.' Dat zegt Sem Vermeulen, vriend van de overleden Julia Blokhuis, dochter van staatssecretaris Paul Blokhuis. Ze overleed zondag op 18-jarige leeftijd.

De twee zaten samen op de RijnIJssel vakschool in Arnhem. 'Anderhalve week geleden zaten we nog bij elkaar in de klas. Alsof er niets aan de hand was', zegt Sem vol ongeloof. 'Het is een grote klap. Iedereen is verdrietig. Bijna geen woorden voor. Dat een meid van 18 zo snel overlijdt.'

Gedenkboek

De school heeft een gedenkhoek ingericht voor Julia, die een koksopleiding deed. Op een gedenktafel staan haar foto, bossen bloemen en kaarsjes. 'En leerlingen kunnen wat in een boek schrijven. Dat boek gaan we aan de ouders geven', zegt haar mentor Erik Udo.

Steun

'We hebben veel steun aan elkaar, ook van de leraren', vertelt Sem. 'Maar iedereen verwerkt het anders. Soms gaan we de stad in, een drankje doen.'

'Het is keihard aangekomen', zegt ook haar mentor. 'Maandag en dinsdag hebben we samen het vervelende nieuws verwerkt.' Hoelang de gedenkhoek er blijft, weet Udo nog niet. 'Dat hangt af van wanneer de uitvaart is.'

