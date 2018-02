Deel dit artikel:











Raad van State kijkt naar windmolens Bijvanck bij Zevenaar Foto: Omroep Gelderland

ANGERLO - Buurtbewoners en de gemeente Montferland staan vandaag voor de Raad van State in Den Haag in een poging om de bouw van vier windmolens bij Angerlo in de gemeente Zevenaar tegen te houden.