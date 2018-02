Zusjes schaatsen rondjes op natuurijs, nou ja natuurijs

Na de verplichtingen is het hup in de auto naar Haaksbergen voor de eerste marathon op natuurijs, de primeur die Arnhem (weer) niet kreeg. Arnhem of Haaksbergen, het is de schaatsende zussen Clarissa (24) en Elsemieke (21) overigens om het even. Maar de timing is op zijn zachtst gezegd ongelukkig.

Clarissa schaatste afgelopen weekend in Lulea in Zweden nog haar rondjes. En bij terugkomst in Nederland was ze haar koffer kwijt, met daarin haar ijzers. Die mogen namelijk niet in de handbagage.

De voorbereiding voor de eerste marathon op natuurijs is dus voor de oudste van de twee verre van ideaal. En nu moet ze ook eerst nog werken. 'Ik mag om kwart voor drie naar huis', zei ze woensdagmorgen op Radio Gelderland.

Jongste: eerst naar school

Elsemieke heeft zich niet veel beter kunnen voorbereiden op de marathon in Haaksbergen. Ze studeert en heeft het daar in deze fase razend druk mee. Maar ze laat deze twee wedstrijden niet aan zich voorbij gaan.

'Vorig jaar deed ik al eens mee aan een wedstrijd in Noordlaren, maar eigenlijk is dat geen natuurijs. Ze spuiten gewoon een baan op met water. Ik wil wedstrijden schaatsen op bevroren meren in Nederland. Maar ik weet niet of ik dat nog meemaak', aldus Elsemieke. De laatste keer dat dat kon was in februari 2012, toen werd voor het laatst de Veluwemeertocht verreden.

Dat neemt niet weg dat Elsemieke van Maaren, en ook haar oudere zus, in Haaksbergen maar wat graag aan de start staat. 'Ik heb er super veel zin in, er komt altijd veel publiek op af.'

En na Haaksbergen is het donderdag de beurt aan Arnhem.

Beide avonden trappen de vrouwen om 19.00 uur af, de mannen beginnen om 20.00 uur. Het vrouwenpeloton schaatst in zowel Haaksbergen als Arnhem 80 rondes, de mannen 125. De marathon in Arnhem wordt live uitgezonden op Radio Gelderland. Het commentaar is van Richard van der Made.