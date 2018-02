Scratch, keirin en de puntenkoers: zo werkt baanwielrennen

APELDOORN - In Apeldoorn starten vandaag de WK baanwielrennen. In Omnisport strijden de beste baanwielrenners tot en met aanstaande zondag om de mondiale titels. Onder meer de scratch, puntenkoers en de keirin staan op het programma. Maar hoe werkt baanwielrennen eigenlijk?

De sport wordt in de meeste gevallen binnen op een wielerbaan gehouden, de ovale baan wordt ook wel een velodroom genoemd. De baan is 250 meter lang en loopt schuin omhoog. Wat de baanfiets bijzonder maakt is dat er geen remmen op de fietsen zitten.

De sport bestaat uit meerdere onderdelen, van de scratch tot de keirin. Op dat laatste onderdeel veroverde Elis Ligtlee goud tijdens de Olympische Spelen van Rio. In totaal doen er acht Gelderse deelnemers aan het komende WK mee.

De eigenaar van Omnisport legt alle onderdelen van het WK uit in deze video's: