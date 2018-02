Deel dit artikel:











Eigenaar blij met oplossing voor Muur van Mussert Foto: ANP

LUNTEREN - De eigenaar van camping de Goudsberg in Lunteren is blij dat er een besluit genomen is over de Muur van Mussert. Minister Van Engelshoven van cultuur heeft besloten dat het NSB-bouwwerk uit 1936 een rijksmonument wordt.

De Muur van Mussert bestaat uit een stenen muur met een podium bij een groot veld. Op het terrein hield de NSB tussen 1936 en 1940 partijbijeenkomsten. Er werd al jaren gesteggeld of het complex een monument moest worden. Voorstanders meenden dat het om cultureel erfgoed ging, ook al betrof het een minder fraaie episode uit de vaderlandse geschiedenis. Gastarbeiders Sinds 1951 is het terrein particulier bezit. Het is tegenwoordig een campingterrein. Op het deel bij de Muur van Mussert zijn Oost-Europese gastarbeiders gehuisvest. De eigenaar van het terrein wilde de Muur van Mussert slopen. Omdat de huisvesting van de gastarbeiders niet meer mocht van de gemeente, zou ook dat deel van de camping geschikt moeten zijn voor recreatie. Een NSB-bouwwerk als de Muur van Mussert paste niet in dat plaatje. Bovendien verkeert de Muur is slechte staat. Duidelijkheid Met het besluit om er een rijksmonument van te maken, krijgt het terrein een andere bestemming. Daarmee is er eindelijk duidelijkheid, laat de eigenaar weten via een woordvoerder. Welke instantie de Muur van Mussert moet gaan beheren, is nog niet duidelijk. De campingeigenaar zal waarschijnlijk het terrein verkopen of verpachten aan de overheid. Zie ook: Omstreden Muur van Mussert wordt rijksmonument Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl