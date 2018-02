Truckchauffeur Rob redt gestrande motorrijder van de snelweg

ARNHEM - Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagmiddag een gestrande motorrijder uit Ede gered, door de motor in de truck te laden. 'Ik ben niet iemand die mensen laat barsten', zegt chauffeur Rob Elfrink.

Rob was bij knooppunt Azelo bij Hengelo (Ov.) gestopt op een parkeerplaats en zag daar de motorrijder die probeerde om zijn motor weer aan de praat te krijgen.

'Hij was overvallen door de sneeuw en wilde kijken of het de hele weg zo slecht zou zijn. Toen hij weer weg wilde rijden, startte de motor niet meer. Ik vroeg hem, waar moet je heen? Hij zei: naar Ede.'

In de warme cabine terug naar Ede

Omdat Rob toch terug moest naar het transportbedrijf in Veenendaal waar hij voor werkt, besloot hij de motorrijder te helpen.

'We hebben de motor opgeladen en in de vrachtauto klem gezet.'

En zo kon de motorrijder in de warme cabine naast Rob veilig zijn bestemming in Ede bereiken. 'Hij was wel blij met deze helpende hand inderdaad.'

Rob rijdt zelf geen motor meer

Rob is 66 en gaat in september met pensioen. Vroeger reed hij zelf ook motor. Hij heeft wel vaker motorrijders geholpen onderweg. 'Ik zag eens een motorrijder met zijn motor over de snelweg wandelen. Er was maar één strook en ik besloot om langzaam achter hem te rijden, zodat de auto's hem niet voorbij zouden razen. Dat heb ik een kilometer volgehouden, tot er een uitham kwam waar de motorrijden zich veilig kon opstellen.'

Zelf rijdt Rob geen motor meer. 'Ik doe het niet meer, het is veel te druk op de weg. Je kunt niet meer ontspannen rijden, nee het is mijn ding niet meer.'