Nieuwe bolides in Slingeland Ziekenhuis

DOETINCHEM - Als eerste Gelderse ziekenhuis presenteerde het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem dinsdag zijn nieuwe mini-auto’s. Vanaf woensdag kunnen kinderen met het nieuwe vervoersmiddel naar de operatiekamer rijden.

'Als de kinderen naar de operatiekamer worden gereden in de bedden, zijn de kinderen heel erg gespannen', vertelt chirurg Sjoerd van der Meer van het Slingeland Ziekenhuis. De mini-auto’s moeten hierbij gaan helpen. 'Wij hopen doordat ze nu met autootjes worden gereden naar het operatiecomplex, dat die spanning voor een deel wordt weggehaald.' Het wagenpark van het ziekenhuis bestaat inmiddels uit drie kleine bolides.



Het Slingeland Ziekenhuis is niet het eerste ziekenhuis in Nederland dat gebruikmaakt van mini-auto's. 'We hadden gehoopt dat we het eerste ziekenhuis in Nederland waren, maar inmiddels zijn al drie ziekenhuizen ons voor', zegt Van der Meer. Ondanks dat heerst er alleen maar trots: 'Het gaat ten eerste om de kinderen', vindt de chirurg. 'Dat we de eerste zijn in Gelderland is wel leuk, maar van minder belang.'