Zwarte Cross presenteert hiphopartiesten

LIEVELDE - De Zwarte Cross heeft de eerste namen van het hiphopprogramma bekendgemaakt. Onder anderen Fresku en Extince treden het weekend van 13, 14 en 15 juli op in Lichtenvoorde.

'Extince zit al 30 jaar in het vak en is de burgervader van de Nederhop, met hits als Spraakwater en Kaal of kammen', zegt de organisatie over de Brabantse hiphopartiest.

"Fresku is een alleskunner en zijn uitverkochte theatershows en legendarische alter-ego Gino Pietermaai laten het hele land lachen.' Behalve Fresku en Extince treden ook Snelle, Leafs, Dio, Potential Criminal en De Likt op in The Noaberhood, de hiphopweide van de Zwarte Cross.

De aankomende editie is het debuut van het hiphoppodium op de Zwarte Cross. 'Naast de 32 podia met diverse muziekstijlen die we al hadden, leek het ons een fijn plan om er een hiphoppodium aan toe te voegen', laat de organisatie weten.