Schaatser Rick Smit kan niet wachten op marathon en hoopt stiekem op meer

HET HARDE - Hij is weliswaar nog maar net terug van een marathon in Zweden, maar schaatser Rick Smit uit 't Harde kan niet wachten tot hij woensdag weer een keer een marathon op natuurijs kan schaatsen in Nederland. 'Ik ben helemaal gek van het weer en natuurijs, dus ik wist tien dagen geleden al dat het ging vriezen', zegt een enthousiaste Smit.

Smit is samen met Peter van der Pol uit Ochten één van de twee Gelderse rijders met een zogenoemde A-licentie in het peloton. Maandag strandde het halve schaatspeloton na wedstrijden in Zweden op het vliegveld in Stockholm, anders was de eerste Nederlandse marathon deze winter waarschijnlijk dinsdag al gereden. De schaatsers hoorden op het vliegveld dat er op hen gewacht zou worden en dat de wedstrijd naar de woensdag was gezet. Dinsdag hoorden ze definitief dat de eerste marathon op natuurijs deze winter in Haaksbergen wordt gereden.

Voorkeur voor Arnhem

'Ik persoonlijk rijd natuurlijk het liefst gewoon in Arnhem. Dat zou het leukst zijn. Dat is toch een beetje meer thuis dan dat je in Noordlaren rijdt of Haaksbergen', legt Smit uit. Al had het van hem ook in het Drentse Veenoord mogen zijn. 'Dat is helemaal hartstikke gaaf. Dat is namelijk een 600 meterbaan en dan kom je eigenlijk meer bij het echte natuurijs idee.'

Luister hier naar het gesprek met Smit: (de tekst loopt door onder de audio)

Hopen op meer

Smit hoopt dan ook eigenlijk stiekem nog op een NK op vrijdag of zaterdag op echt natuurijs in plaats van op een opgespoten baan. De marathonschaatsers zien een dergelijke wedstrijd bijvoorbeeld graag op het Veluwemeer gereden worden. 'De vorm is eigenlijk hartstikke goed', zegt Smit die in Zweden drie wedstrijden reed en twee keer in de top vijf eindigde. 'Vandaar ook dat ik stiekem nog hoop op een NK op echt natuurijs.'

De wedstrijd voor de vrouwen in Haaksbergen begint om 19.00 uur. Een uur later starten de mannen. Donderdagavond wordt de wedstrijd in Arnhem gereden bij de Arnhemsche IJsclub Thialf op Sportpark 't Cranevelt.